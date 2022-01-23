أرامكو السعودية: مذكرة تفاهم لإنشاء مركز البن السعودي في جازان

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍّ من أرامكو السعودية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الداير، لإنشاء مركز البن السعودي في المنطقة.

وتمّ التوقيع على هامش حفل تدشين سموه لمهرجان البن التاسع في المنطقة، الذي يتزامن مع عام القهوة السعودية 2022م.

وتهدف المذكرة التي وقعها كلٌ من مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ طلال بن حسين المرّي، ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، الأستاذ ظافر عايض الفهاد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالدائر، الأستاذ محمد مسعود المالكي، إلى تطوير مشتل هيئة تنمية جبال جازان الحالي، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات لإنتاج شتلات البن، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 300 ألف شتلة سنويًا، من خلال مختبر لرفع الجودة، وتقديم الإرشاد الزراعي لمزارعي البن، ومعملٍ يحتوي على آلات التجفيف، والتقشير، وفرز وتغليف البن على أسسٍ علمية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ طلال المرّي: يأتي توقيع هذه المذكرة لإنشاء مركز البن السعودي كمثال على إيمان أرامكو السعودية بتحقيق الاستدامة والمواطنة والارتقاء بالقيمة المضافة المجتمعية، وهي القيم التي تدفع الشركة لمواصلة دورها في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية عبر سلسلة برامج ومبادرات تسعى من خلالها إلى إحداث فرق إيجابي وملموس في حياة الناس. فإستراتيجية المواطنة في أرامكو السعودية ترتكز على تطوير ودعم المبادرات طويلة الأجل في المجال المعرفي، وحماية البيئة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويُعدُّ إنشاء مركز البن السعودي جزءًا من سلسلة برامج أطلقتها الشركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بينها برنامج أُطلق في عام 2016م لتدريب مزارعي البن على أحدث وسائل الزراعة المستدامة لإنتاج البن في منطقة جازان، وتحسين وسائل الإنتاج والتسويق الأفضل للبن الذي يمثّل جزءًا من الاقتصاد والإرث الشعبي السعودي.

كما شيّدت الشركة مشروعًا تنمويًا لتشجيع زراعة البن الخولاني يعزّز من جودة الزراعة ونوعية الشتلات. ويمثّل مهرجان البن فرصة لعرض منتجات هذه المبادرة ودورها في تعزيز صناعة البن، حيث يحظى المهرجان بمشاركة كبيرة من مزارعي البن والجهات ذات الصلة بإنتاج هذه السلعة الشعبية والاقتصادية.

ومنذ بدء برنامج الشركة، تمت زراعة أكثر من 200 ألف شتلة، ودعم 975 مزارعًا، بقدرة إنتاج تجاوزت 800 طن من القهوة بنهاية عام 2021م. وشمل الدعم صيانة عدد من المزارع، وتركيب أنظمة ري جديدة.

علاوة على ذلك، مكّن المشروع من زراعة أشجار بُنٍّ جديدة، وحصل على متعهّد لرفع معايير المنتجات ودعم نموها. وتعمل الشركة عبر استخدام تقنيات الري المتقدمة على تحسين القدرات الزراعية من خلال المحافظة على 80% من إجمالي استهلاك المياه مقارنة بالأساليب الزراعية السابقة.

وتمكّن مبادرات أرامكو السعودية في مجال المواطنة العديد من القطاعات الاجتماعية من الإسهام في تنويع أنشطة القطاع الصناعي بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وتعمل بالشراكة مع القطاعات الخاصة والعامة وغير الحكومية، لإنشاء برامج لها القدرة على إحداث أثر إيجابي في مجال المسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق ازدهار أكبر للمجتمعات التي تعمل فيها.