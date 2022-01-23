عاجل.. اليوم.. 3.5 ملايين طالب وطالبة في الابتدائية ورياض الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة #عوده_الدراسه_حضوريا

عاد اليوم الأحد الموافق 23/1/2022 نحو 3.5 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة في نحو 13.5 ألف مدرسة وروضة للمرة الأولى منذ عامين دراسيين، قضوهما في منصات التعليم عن بُعد، بسبب جائحة كورونا.

وطمأنت وزارتا التعليم والصحة الجميع بجودة الاجراءات الاحترازية المتبعة ، حيث تم اعداد خطة بعناية فائقة، مع التهيئة النفسية للطلاب أنفسهم، وأولياء الأمور أيضاً لإزالة القلق والخوف من بعض الأهالي على أبنائهم من الاختلاط المتوقع داخل المدارس عبر آليات وبرامج تشجيعية وفنية تحفز من همة الطلاب، وتحببهم في العودة إلى المدارس، وتتواصل مع أولياء أمورهم، وتجيب عن استفساراتهم وتطمئنهم على سلامة أبنائهم، والجدوى من الإجراءات المتخذة.

وتلقي وزارتا الصحة والتعليم، بكل ثقلهما كي تضمنا بأن تكون هذه العودة آمنةً بالنسبة الكاملة للطلاب الصغار، عبر اعتماد آلية عمل دقيقة، وفرض إجراءات احترازية صارمة، واتباع معايير أمن وسلامة دولية مُوصى بها تواكب هذه العودة، وهو ما يعكس خبرات المملكة التراكمية في التعامل مع الجائحة، ويعكس أيضاً ثقة المملكة في إمكاناتها الفنية والصحية، وإلا لما أقدمت على اتخاذ قرار العودة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الجائحة.