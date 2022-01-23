شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في تخصصي الملك فيصل بالمدينة وجدة والرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر 90 وظائف شاغرة للعمل في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

وظائف الرياض: فني أجهزه ثاني/استشاري مساعد التخدير/استشاري مساعد، الرعاية المركزة/استشاري مساعد، الرعاية المركزة/استشاري مساعد، الرعاية المركزة/استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

استشاري مساعد، طب الأورام/مساعد رئيس تمريض/مساعد رئيس تمريض/مساعد رئيس تمريض/أخصائي قياس سمع/مندوب مشتريات/مشرف خدمات العقود/أخصائي تغذية علاجية أول/أخصائي تغذية علاجية ثاني/اختصاصي سريري/أخصائي الامتثال/

أخصائي تصوير أشعة مقطعية.

استشاري طب طوارىء البالغين/استشاري عناية مركزة/استشاري عيون/استشاري جراحة عظام/أخصائي امتثال العقود/اختصاصي قسم قاعده البيانات/اختصاصي قسم قاعده البيانات.

مدير مركز ذكاء الرعاية الصحية/منسق التعليم الالكتروني/محلل تقارير المؤسسه

مصمم جرافيكس/سكرتير أول/ سكرتير أول/سكرتير أول/سكرتير أول/سكرتير ثاني/

سكرتير ثاني/مدير برنامج تقنية المعلومات.

مدير قسم, إدارة الحوسبة الافتراضيه للمستخدم النهائي/مدير قسم الرعايه الصيدلانيه

جزار/منسق تشغيل للشؤون الطبية/PATIENT CARE TECHNICIAN.

صيدلاني أول

صيدلاني أول

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

مساعد صيدلاني

مساعد صيدلاني

مساعد صيدلاني

محلل سياسات ادارية

أخصائي عمليات الشراء

فني أبحاث

أخصائي علاج تنفسي

رجل أمن ثاني

كبير محللي تطوير عمليات تقنيه المعلومات

كبير مهندسين الحلول

محلل المستودعات والخدم

أخصائي اجتماعي

طبيب متخصص

SUPPLY CHAIN ASSISTANT I

مساعد أول سلسلة الإمدادات

أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين

أخصائي فني

فني مواد معقمة/مستودعات طبية

أخصائي التصوير الاشعاعي

كاتب جناح

كاتب جناح

كاتب جناح

وظائف جدة : مهندس معماري أول/استشاري مساعد ، طب الأجنة/استشاري مساعد، طب الأورام/مساعد استشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال/مهندس أجهزة طبية أول/صيدلاني سريري.

استشاري تخدير/استشاري أسنان/استشاري مواليد/ممارس مكافحة العدوى/أخصائي مختبر/أخصائي مختبر/كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه/ممرض أول.

ممرض أول

ممرض أول

ممرض ثالث

ممرض ثالث

كاتب جناح

وظائف المدينة المنورة : محلل اهليه العلاج الطبي/أخصائي علاج تنفسي/منسق المعلومات الامني.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط: https://www.kfshrc.edu.sa