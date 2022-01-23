شاهد بالصور.. هكذا إستقبلت إبتدائية سبوحة بمكة طلابها في أول يوم دراسي

استقبلت إبتدائية سبوحة التابعة لمكتب التعليم بشرق مكة صباح اليوم الطلاب بالورود والهدايا مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بعد غياب دام عامين عن مقاعد الدراسة للمرحلة الابتدائية.

وقد رحب مدير المدرسة الأستاذ وليد الجميعي بالطلاب والمعلمين متمنياً لهم عودًا حميدًا ومشجعاً لهم بالإلتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وحثهم على التباعد ولبس الكمامة وتعقيم اليدين وعدم تبادل الطلبة مقتنياتهم الشخصية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة المشرف التربوي الأستاذ سلطان الحسني في توزيع الهدايا على الطلاب ومشاركتهم فرحتهم بالعودة لكراسي الدراسة.

وأعدّت المدسة برامج استقبال للطلاب خاصة الطلبة الجدد في الصفوف الأولية من خلال اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية.

كذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع المدرسي.

إضافة إلى تنظيم يومهم الدراسي وتأمينه صحياً من وقت خروجهم من المنزل حتى عودتهم إليه، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحافلات والمسارات الطلابية داخل المدارس.