حميدتي للاتحاد الأفريقي: ملتزمون باتفاق جوبا وهذه هي آخر تطورات الأوضاع في السودان

أطلع الفريق أول محمدحمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الاتحاد الافريقي على التطورات في السودان.

وقدم سيادته شرحاً لرئيس مفوضية الإتحاد الافريقي لتطورات الاوضاع في السودان خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، كما اطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وكان حميدتي قد استقبل بمقر اقامته بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا أمس السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بحضور البروفيسور محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وسفير السودان باثيوبيا جمال الشيخ.

حيث عبر نائب رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، عن تقدير السودان للدور الذي يضطلع به الاتحاد الافريقي على مستوى القارة الافريقية، لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار.

من جانبه أكد موسى فكي، اهتمام الاتحاد الافريقي بالتطورات الجارية في السودان مبدياً استعداده للمساهمة في معالجة الازمة في اطار تعظيم الحلول الافريقية الافريقية.