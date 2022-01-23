“سعود الطبية” تجدد تحذيراتها من ثقل الحقيبة المدرسية #عوده_الدراسة_حضوريا #عودتكم_حياة

جددت مدينة الملك سعود الطبية تحذيراتها من حمل الطفل لحقيبته الدراسية بشكل خاطئ، والتي تنتج مشكلات متعددة في العمود الفقري كالاعوجاج والتقوس، ومشاكل في المفاصل والغضاريف، وذلك مع عودة التعليم الحضوري لطلاب المرحلة الابتدائية، مؤكدة على أهمية اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، والتي ينبغي ألا يزيد وزنها عن 10% من وزن الطفل.

وأوضحت المدينة بأن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن أخطر ما يسببه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناء في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصًا عند حملها على كتف واحد.

وأشارت المدينة إلى أن هذه المشاكل قد تسبب بدخول الطفل في منحنى صحي خطير، وبالأخص الطفل ذو الوزن الثقيل، وقد ينتج ضعفًا في العضلات وعدم قدرتها على تحمل الضغط.

وشددت المدينة على أهمية التزام المعلمين بالجدول الدراسي اليومي، حتى لا يضطر الطالب إلى حمل كتب ودفاتر تزيد عن وزن الحقيبة، منوهة على ضرورة الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل، لتجنب مضاعفاتها مع الوقت.