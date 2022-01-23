النائب العام يوجه بالقبض على وافد يمارس تجارة الجنس على وافدات #عاجل

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.