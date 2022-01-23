“موقع قصة عشق” الأسرع في ترجمة حلقات المسلسلات التركية والأفلام إلى اللغة العربية

أصبحت الدراما العربية غير كافية لإمتاع الجمهور والمشاهدين العرب في مختلف دول المنطقة العربية والشرق الأوسط ويتضّح هذا الأمر جليًا من خلال اهتمامهم الشديد بمتابعة الأعمال الفنية التركية من مسلسلات و أفلام درامية ورومانسية وما إلى ذلك، لذا نرشح لكم موقع قصة عشق إذا كنتم من محبي وعاشقي الدراما التركية حيث يوفر لكم هذا الموقع كافة الأعمال الفنية التي تبحثون عنها باستمرار، وهذا ما سنتناوله معكم في السطور التالية من هذا المقال.

يعتبر موقع قصة عشق هو من المواقع الرائدة في مجال عرض الأعمال الدرامية في دولة تركيا حيث استطاع هذا الموقع في وقت قليل منذ تدشينه عبر الشبكة العنكبوتية أن يوفر للجماهير العرب كافة مسلسلاتهم وأفلامهم التركية المفضلة مقارنة بالعديد من المواقع الأخرى التي وضعت نفسها في حيز ضيق من الأعمال، فيتّسم موقع قصة عشق بالتميز والتنوع الدائم في الأعمال الذي يقوم بعرضها أي أنه لا يسير على نمط أو وتيرة واحدة؛ وذلك رغبةً منه في إرضاء جميع الأذواق وكل جمهوره من دون أن يستثني أحد.

وتتّسم شبكة قصة عشق بالتصميم الرائع لواجهته ومن دون مبالغة يمكننا القول بأنه أحد أبرز المواقع المتميزة بسبب تصميم واجهته حيث تجده سهل جدًا عند تصفحه ولا يسبب لك أي حيرة فجميع أيقوناته واضحة الاستخدام وتتّسم بالبساطة، وقد جاء تصميم الواجهة على النحو التالي:

إذا كنت من مستخدمي الأجهزة المكتبية كمبيوتر أو لاب توب ستجد الأيقونات الرئيسية أعلى الصفحة الرئيسية وهم عبارة عن أربع أيقونات للمسلسلات والأفلام وأيقونة مخصصة للبحث عن الأعمال الفنية بالموقع.

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية ستجد على يمين الصفحة الرئيسية أيقونة تأخذ شكل ثلاثة خطوط أسفل بعضهم عند الضغط عليها ستظهر لك القائمة الرئيسية للتصفح على الموقع، بينما تجد على يسار الصفحة الرئيسية عدسة مكبرة وهي مخصصة فقط للبحث عن أفلام ومسلسلات محددة.

أهم مميزات موقع قصة عشق isheeq.com

يتّسم الموقع بمجموعة من المزايا التي جعلت إقبال الجمهور عليه كثيف للغاية، فتجده أكثر موقع إلكتروني للمحتوى التركي من أفلام ومسلسلات يتمّ البحث عنه من قبل الجمهور العربي، وأبرز هذه المزايا:

يوفر أكثر من سيرفر لمشاهدة الأفلام وحلقات المسلسلات التركية.

يوفر قائمة تشتمل على درجات منوعة للجودة ودقة الصورة تصل إلى 1080 MP ويمكنك اختيار الجودة الأنسب لك.

يتميز بتقديم صوت واضح في المحتوى ومن دون أي تشويش.

تقديم أفلام ومسلسلات تركية متنوعة ما بين الرومانسي والتراجيديا والأكشن والكوميدي وغيرهم.

لا يقوم الموقع بعرض إعلانات كثيرة أثناء مشاهدة المحتوى الخاص به.

قائمة المسلسلات الجارية حالياً :

نستعرض معكم قائمة متميزة تشتمل على العديد من المسلسلات التركية الجديدة، والتي جاري عرضها حالياً ، حيث أن هذه الأعمال لاقت قبولًا ورواجًا ضخمًا في مختلف دول الوطن العربي وتحديدًا المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن:

مسلسل عزيز – AZIZ

يعتبر المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال التركية الجديدة التي انتشرت في الوطن العربي بسرعة البرق، وذلك يعود إلى طاقم العمل المتميز الذي شارك في المسلسل هذا بجانب إلى تميز القائمين على صنع المسلسل في اختيار ممثلو أدوار البطولة وهما “مراد يلديرم، وداملا سونميز، وسيماي برلاس، وأحمد ممتاز تايلان” وتدور قصة المسلسل حول فترة الثلاثينات في مدينة أنطاكيا بدولة تركيا فقد تسبب بطل العمل وهو عزيز الذي يقوم بدوره مراد يلديرم في وفاة ملازم فرنسي الأمر مما سيضطره مغادرة مدينته ويفر هاربًا تاركًا حبيبته خلفه كما سيترك والده الذي مات بسبب حسرته عليه دون أن يقوم بدفنه ولكنه سيعود مرة أخرى بعد مرور سنوات عديدة على الحادث، يمكنكم متابعة المسلسل عبر موقع قصة عشق فجر يوم الجمعة من كل أسبوع حيث تمّ عرض 9 حلقات فقط منه حتى هذا الوقت وجميعهم تمت ترجمتهم إلى اللغة العربية.

مسلسل ثلاثة قروش – Üç Kuruş

استطاع مسلسل ثلاث قروش منذ عرض الإعلان الأول للحلقة الأولى منه أن يكون حديث جميع المهتمين بمشاهدة الأعمال الفنية التركية، حيث اتضًح من خلال الإعلان اختلاف قصته عن باقي المسلسلات التي عرضت في نفس وقت عرضه لذا كانت قصته محط اهتمام جميع منتظري العمل، وتدور قصته حول شخص يُدعى عرفان سيقوم بارتكاب جريمة قتل ستكون غامضة بعض الشيء ولكنه سيترك ثلاثة قروش خلفه ليتمّ اتهامهم بهذه القضية، ومن ثم بينما تريد الشرطة القبض على عرفان الذي يستمر في ارتكاب الجرائم ستقوم بالقبض على شخص آخر وهو كارتال وتدور الأحداث من هنا، المسلسل من بطولة “أوراز كايجلار أوغلو، وأكين كوش، وديران بولات، ونسرين جواد زاده” كما يمكنكم متابعته من خلال موقع قصة عشق فجر يوم الثلاثاء من كل أسبوع مترجم إلى اللغة العربية.

مسلسل المؤسس عثمان – Kuruluş Osman

تصنف حلقات مسلسل المؤسس عثمان على أنه واحدًا من أفضل المسلسلات التاريخية التي صدرت في تاريخ الفن والدراما التركية بشكل كامل، وقد صدر من هذا المسلسل ثلاثة مواسم حتى هذا الوقت، حقق جميعهم نجاح باهر في تركيا ومختلف دول العالم فقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات، تدور قصته حول عثمان الأول الذي بدأ يؤسس الدولة العثمانية وينتشلها من الفقر والضياع حيث يستكمل مسيرة والده القائد أرطغرل، كما يعرض المسلسل الصراعات التي حدثت بين العثمانيين والتتار والصلبيين والروم والفرس، يمكنكم متابعة الحلقات من خلال موقع قصة عشق فجر يوم الخميس من كل أسبوع مترجم إلى اللغة العربية.

مسلسل المنظمة – Teşkilat

تدور أحداث مسلسل المنظمة – Teşkilat حول تطور التكنولوجيا في العالم حيث تمّ تصنيع العديد من الأدوات الإلكترونية التي لا يصدقها عقل بشري فتجد الطائرات التي تطير من دون قائد والطائرات المسلحة التي تستخدم في الحروب من دون وجود ضابط بها للتحكم في القذائف والأسلحة والتي تعتمد عليها الاستخبارات اعتمادًا كليًا في تنفيذ مهامها، المسلسل من بطولة طاقم عمل متميز وهم “تشاغلار أرطغرل، ودينيز بايسال، ومسعود أكوستا، وأزجي أيوب أوغلو، وأزجي شينلار” كما يمكنكم متابعته على موقع قصة عشق فجر يوم الاثنين من كل أسبوع مترجم إلى اللغة العربية.

وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن كافة المعلومات المتعلقة بموقع قصة عشق وأبرز الأعمال والمسلسلات التركية الجديدة الذي يقوم بعرضها في وقتنا الحالي، وفي ختام حديثنا نرشح لكم متابعة هذه الأعمال من خلال هذا الموقع لضمان أفضل جودة ودقة.