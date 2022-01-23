إيقاف سفينة قادمة من إيران تحمل مركّبا كيميائيا يستخدم في المتفجرات #عاجل

أعلن سلاح البحرية الأميركية الأحد اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأفادت البحرية أنها فتّشت السفينة التي تم توقيفها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح، بعد اعتراضها في المياه الدولية في خليج عمان الثلاثاء.

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقرّه البحرين أن مدمّرة صواريخ موجّهة أميركية وسفينة دورية “اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة وتمر عبر من إيران (…) على الطريق المستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن”.

وأضافت أن “القوات الأميركية اكتشفت 40 طنا (36300 كلغم) من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية يعرف بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات”.

وأفادت البحرية الأميركية أن “سفينة الصيد التي لا ترفع علم دولة” نفسها تم اعتراضها أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز “أيه كي47” وقاذفات “آر بي جي” وغير ذلك من الأسلحة في شباط/فبراير الماضي.