تدشين جزيرة الأسماك بالقطيف ومشروع تشغيل وسط العوامية في الشرقية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، ومشروع تشغيل وسط العوامية، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

وقال سموه “إن هذه المشاريع التنموية والتي تسهم في جودة حياة المواطن والمقيم تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله -، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030″، مؤكداً أهمية هذه المشاريع على تطور المنطقة ورقيها.

من جانبه، عدّ معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مشروع وسط العوامية إحياءً للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، حيث تم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، ومراعاة أنسنة المدن وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشار الجبير إلى أنه روعي في مشروع جزيرة الأسماك، إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها، باعتبارها أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج، التي ستكون مقصداً لتجار الأسماك والسائحين من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي.