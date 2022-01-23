تدشين 5 مشاريع مائية للتوسع في أنظمة نقل المياه بجازان بتكلفة تتجاوز 709 ملايين ريال

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تدشين 5 مشاريع مائية للتوسّع في أنظمة نقل المياه بمنطقة جازان، بتكلفة إجمالية تتجاوز 709 ملايين ريال.

وشملت مشروع نظام نقل وتخزين المياه بمحافظة الفطيحة من محطة تنقية سد وادي بيش بطول 2.4 كيلو متر، تنفيذ خط ناقل للمياه المحلاة ضمن مشروع أنظمة نقل مياه القيق/بيش بطول 72 كيلومتر.

وكذلك ترقية خط ناقل للمياه من محطة الشقيق إلى جازان ضمن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق/جازان بطول 54 كيلو، وتنفيذ مشروعين للخط الناقل للمياه من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش إلى محافظة الريث ومركز بطول أكثر من 51 كيلومتر.