متحدث الصحة: اللقاحات ساهمت في تقليل الحالات الحرجة مقارنة بالإصابات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن العالم لازال يسجل المزيد من إصابات كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن الحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم رصد تراجع في حالات الإصابة بكورونا في المملكة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن لقاحات كورونا ذات أهمية كبيرة في مناعة المجتمع، لافتا إلى أن الحالات الحرجة في الفترة الحالية أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة وهذا بسبب فعالية اللقاحات المضادة لكورونا.

وأشار إلى أن عيادات تطمن لمن لديه أعراض شديدة وليست للفحوص المخبرية.