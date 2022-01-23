“الموارد البشرية”: أسرة الـ13 فردا امتهنت التسول وتملك منزلا ومستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد #عاجل

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أسرة مكونة من 13 فردا تسكن في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الرياض، تبين بعد المتابعة امتلاك الأسرة منزل في منطقة أخرى، وهم مستفيدون من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، كما يوجد عليهم بلاغات سابقة بامتهانهم التسول.

وأوضحت أن الأسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، إضافة إلى أن بعض أبناء الأسرة موظفين وما زالوا على رأس العمل، وقد سبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم.