باكستان تكشف هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال دبلوماسي سعودي عام 2011.. وتطالب إيران باعتقالهم

ذكرت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة في اعتقال 3 مشتبه بهم باغتيال دبلوماسي سعودي، بعدما توصلت المخابرات لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران.

وقالت الصحيفة، وفقا لما أعلنته “العربية”، اليوم، إن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بأنشطة إرهابية وهم يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران.

وأوضحت أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011، وهم علي مستحسن، ورضا إمام، وسيد أحمد.

ولقي حسن القحطاني، الموظف في القنصلية السعودية، مصرعه بمدينة كراتشي جنوبي باكستان عام 2011، عندما فتح مسلحون النار على سيارته بأحد أحياء المدينة، وشكلت السلطات الباكستانية، في نوفمبر من العام الماضي، فريقا خاصا للتحقيق في الجريمة.