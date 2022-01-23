لإنهاء معاناة عابريه.. السعودية تعيد تأهيل طريق “عقبة هيجة العبد” في اليمن

وقَّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم الذي يشكل أهمية حيوية لـ4000،000 مستفيد، حيث يعد شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى؛ للحد من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتداداً لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد الى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الآمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرص عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة، منها: الاقتصادية والخدمية والتعليمية. ويأتي هذا المشروع المهم في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الإسفلت وترديها.

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد (الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر) إلى عناصر السلامة المرورية، مثل: الحواجز الخرسانية لحماية المركبات، وانهيار أجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، حيث يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمةً للأشقاء اليمنيين في7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.