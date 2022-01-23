إنفاذا لأمر خادم الحرمين.. وزير الخارجية يسلم “العثيمين” وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، سلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.

وثمن سموه جهود معاليه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.