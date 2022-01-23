التعليم تعلن عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية (تخصص طب بشري) بفرنسا

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص (طب بشري) بجمهورية فرنسا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية متاح حتى يوم الإثنين 31 يناير 2022م، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة “سفير”: https://ksp.moe.gov.sa/​

وأكدت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط من حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، و2.80 من 4، و70 من 100).