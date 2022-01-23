الأخضر يفرض السرية على تدريباته غدا استعدادا للمنتخب العماني

واصل المنتخب السعودي، مساء، اليوم، الأحد تدريباته لليوم الثاني استعداداً لمواجهة منتخب عمان الشقيق يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الاسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري المدير الفني ” ايرفي رينارد ” تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت التدريبات بتمارين استرجاعية، حضر التدريبات الأستاذ ياسر المسحل رئيس مجلس إدراة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يواصل المنتخب تمارينه يوم غدٍ الأثنين السابعة مساءً على رديف ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.