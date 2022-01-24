إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 352 مليونا والوفيات إلى 5.615 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 352 مليونا و130 ألفا و548 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و614 ألفا و795 حالة، فيما تعافى 279 مليونا و853 ألفا و57 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105660 .

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و667829.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا تسجيل 98 وفاة بسبب الفيروس ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303183.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 135080 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع اجتياح سلالة أوميكرون البلاد.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623097.

سجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 7159 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفا و 413، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.