ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 193.69 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، صباحا، تزامنا مع استقرر “الثمين” عالميا مستهل جلسات الأسبوع.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 221.36 ريال (59.03 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 193.69 ريال (51.65 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الإثنين إلى 166.02 ريال (44.27 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الإثنين، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.13 ريال (34.43 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، نحو 6888.75 ريال (1837 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، نحو 1549.51ريال (413.20 دولار).

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1836.80 دولار بحسب رويترز.

وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأمريكية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا “لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة”.

وسيقوم بنك الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع باستمرار والذي يعتبره الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 25 و 26 يناير . ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1032.80 دولار.