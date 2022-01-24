غلق منشآت وضبط 59 مخالفة لإجراءات كورونا في عسير

نفّذت أمانة منطقة عسير، خلال الأسبوع الماضي ، 321 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بمدينة أبها ، مما أسفر عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 59 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق “توكلنا”.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة 940 تلقى 191 بلاغًا ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا” خلال الأسبوع الماضي ، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.