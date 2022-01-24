ديوان_المظالم يسهم في تدريب 597 طالبًا وطالبة في أكثر من 14 تخصصًا

أسهم ديوان المظالم في تدريب 597 طالبًا وطالبة عبر منصة خبير للتدريب التعاوني بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم.

وقضى المتدربون 19.505 ساعات تدريبية في أكثر من 14 تخصصًا قانونيًا وإداريًا للجامعات والمعاهد السعودية من مختلف مناطق المملكة.

وكان ديوان المظالم قد وقّع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات المحلية والعالمية ، بهدف نشر الوعي بالتقاضي الإداري، إضافة إلى إقامة محاضرات وأنشطة تثقيفية وتعريفية بديوان المظالم واختصاصاته وآلية القضاء الإداري في المملكة .