شرطة_الأحساء : القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، قبضت على 3 أشخاص، مواطنان ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته، كما تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة ، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.