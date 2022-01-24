محافظ حفر الباطن يشارك الطلاب عودة الدراسة الحضورية

شارك صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن صباح اليوم الاثنين أبناءه الطلاب عودة الدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بحضور مدير التعليم بحفر الباطن وقيادات الإدارة.

حيث زار سموه إبتدائية أحد واطّلع على آلية تطبيق الاحترازات وتجوّل في مرافق المدرسة كما التقى بأبنائه الطلاب وأولياء أمورهم والكادر التعليمي والإداري.

وعلى هامش الزيارة وجه سموه كلمة قال فيها : أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات اخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، أعضاء هيئة الإدارية والإشرافية بتعليم حفرالباطن عوداً حميداً مكللًا بالنجاح والتوفيق والسداد.

وقال: ألتقي بكم اليوم وقد عاودت عجلة التعليم الحضوري لكافة المراحل الدراسية بعد انضمام المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال راجياً الله لكم عامًا دراسياً مليئاً بالتحديات، وسنواصل فيه بحول الله تحقيق مزيداً من المنجزات ونتجاوز فيه كافة التحديات بدعم وتمكين القيادة الرشيدة يحفظها الله .

من جانبه فقد عبر مدير التعليم بحفرالباطن عن سعادة المجتمع التعليمي بزيارة سمو محافظ حفر الباطن ومشاركته العودة الحضورية لأبنائنا وبناتنا.

كما طمأن المجتمع التعليمي والأسر بأنه ولله الحمد فإن الأجراءات الأحترازية بجميع المدارس مطبقة بشكل مثالي وفق النماذج التشغيلية وسأل الله التوفيق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وللجميع.