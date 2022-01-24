تركيا تدين هجمات الحوثي الإرهابية على #الإمارات و #السعودية وتطالب بوقفها فورا

أدانت تركيا الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت كلا من دولة الإمارات والسعودية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وكذلك إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقالت الخارجية التركية في بيانها :”ندين العمل الإرهابي الذي وقع في 24 يناير (كانون الثاني) بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية في الإمارات والسعودية”.

وأضاف البيان “نطالب بوقف فوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي “.

ومنذ الصباح تتوالى الإدانات تجاه الاعتداء الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على دولة الإمارات والسعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد ذكرت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، مشيرة إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها، سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وأمام هذا الهجوم الإرهابي أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.