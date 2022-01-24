توقعات بنمو #الاقتصاد_السعودي 5.7 % خلال 2022

أظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين أن دول الخليج ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات وقد ارتفعت أسعار النفط الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير أن الدول الستة ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل 3 أشهر بحسب “رويترز”. وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 في المائة تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و 4.8 في المائة على الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد قطر وعمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و 4.0 في المائة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك دبي الوطني “رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية نتوقع أن تشهد اقتصادات دول الخليج نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في 2021”.

وأضافت “رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور الجائحة”. وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.