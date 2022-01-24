قريبا.. تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة في #المملكة

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سيتم قريباً تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة بالمملكة، لتحقيق تماسك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح وزير الطاقة، خلال كلمته في منتدى ومعرض “اكتفاء 2022” الذي انطلق اليوم (الإثنين)، أن اللجنة ستعمل تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبان أن نهج المملكة الشامل والمشترك ساهم في تجاوز تحديات مشروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة، وتكافل قطاع الكهرباء، ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار إلى أن النهج ذاته سيتم تطبيقه على مشروعات حالية مثل البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر المملكة نحو مليون برميل من البترول الخام يومياً.