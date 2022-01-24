قتلة الدبلوماسي السعودي القحطاني يختبئون في #إيران

قالت صحيفة باكستانية امس الأحد إن شرطة بلادها تشتبه بأن يكون قتلة الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني مختبئين في إيران.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة “دايلي باكستان” بأن الشرطة الباكستانية طلبت مساعدة السلطات في طهران في القبض على المشتبه بهم في قتل الدبلوماسي القحطاني.

ووفقاً لمسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني، قُتل الدبلوماسي، حسن القحطاني، الموظف في القنصلية السعودية في كراتشي، عام 2011، عندما فتح مسلحون النار على سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شكلت السلطات الباكستانية فريقاً خاصاً للتحقيق في جريمة القتل بعد أن لم تسفر التحقيقات السابقة عن أي نتيجة.

وأوضح نائب المفتش العام الباكستاني لإدارة مكافحة الإرهاب، عمر شهيد حامد، أن الفريق يعمل على “خيوط مثمرة” من المخابرات.

وتشمل مواد التحقيق طلبا في نوفمبر إلى السلطات الإيرانية للمساعدة في القضية ضد 3 مشتبه بهم في مقتل القحطاني، وهم علي مستحسن، ورضا إمام ، وسيد وقار أحمد، بشأن تورطهم في عمليات القتل المستهدف والأنشطة الإرهابية في باكستان.