التأمينات الاجتماعية: الموافقة على تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات بدءا من أول فبراير

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الموافقة على تعديل وإضافة عدد من الفقرات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، ابتداء من أول فبراير المقبل.

وتمثلت أبرز التعديلات في تعديل آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لإضافة المشتركين لتصبح بنهاية شهر الالتحاق، تعديل آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين لتصبح بنهاية شهر الاستبعاد، تعديل آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لاستكمال بيانات المشتركين غير السعوديين وتقديم أجورهم وستكون بنهاية شهر الالتحاق.

كما شملت، تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك حيث تم تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر وسيتم احتساب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية وإتاحة التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور فور أي تعديل يطرأ عليها في نفس شهر التعديل.