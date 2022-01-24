أمانة جدة تنفذ صيانة للطرق وتعيد تأهيل شبكة الإنارة خلال 2021

أطلقت أمانة محافظة جدة نظام إدارة أصول شبكة الإنارة، الذي تضمن تركيب 50 ألف حساس، لنظام التحكم عن بعد و640 لوحة تحكم و10 سيرفرات. فيما شملت إعادة تأهيل شبكة الإنارة في 14 حيًا من أحياء محافظة جدة، حيث بلغ مجموع الأعمدة 3.923 عمود إنارة، واستُخدِم أكثر من 186 ألف متر من الكابلات.

كما نفذت الأمانة أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2021م، شملت معالجة نحو 146 ألف متر مربع من الحفر الوعائية، بالإضافة لاستبدال طبقات الإسفلت القديم بكمية تجاوزت 4 ملايين متر مربع، فضلًا عن إعادة دهان الخطوط المرورية، وتطوير وإعادة تأهيل شبكة الإنارة، وتركيب اللوحات الإرشادية.

وأوضح المدير العام للتشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن الأمانة نفذت أعمال الصيانة في عدد من الطرق والشوارع وفق الخطة المعتمدة، بلغت كمية طبقات الإسفلت المسخدمة أكثر من 4 ملايين متر مربع، بجانب أعمال الرصف بمساحة تجاوزت 105 آلاف متر مربع من الإنترلوك، وتركيب برودورات خرسانية بإجمالي 60.6 ألف متر طولي، كما رُكِّبت 3.318 لوحة تحذيرية.