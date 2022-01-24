وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة

وقعت وزارة الاستثمار بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة جلاكسو سميث كلاين في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، لتحسين بيئة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعمل على توطين التصنيع وتطوير الأبحاث والدراسات من خلال مشاريع متكاملة تدفع إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً لأبحاث الرعاية الصحية الذاتية، حيث تتجاوز القيمة والموارد التقديرية للمشروع 150 مليون ريال سعودي خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع.

وستعمل المذكرة على خلق فرص استثمارية وتطوير سياسات الرعاية الذاتية والتطبيب الذاتي، ورفع مستوى الخدمات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، كما ستسهم في زيادة المحتوى المحلي مما يتيح الفرصة لتصدير منتجات الشركة المنتجة محلياً، كما ستعمل على توفير فرص عمل بما فيها رفع مساهمة المرأة في القطاع، من جهتها، ستعمل الوزارة على تسهيل تواصل الشركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم الدعم لحل التحديات التي قد تواجهها.

ويأتي توقيع المذكرة استكمالاً لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030.