جي بي مورجان تتوقع وصول أسعار النفط إلى 125 دولارا في عام 2022

لقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا العام الماضي 2021 وخاصة بعد انتشار لقاح وباء الكورونا وعودة الحياة بشكل أو باخر إلى طبيعتها وزيادة الطلب العالمي على النفط. حيث أن جميعنا يتذكر مناشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ منظمة الاوبك بضرورة زيادة الانتاج من أجل مواكبة الطلب العالمي. من ناحية أخرى فقد صدر تقرير عن منظمة جي بي مورجان العالمية يتوقع تجاوز أسعار النفط حاجز الـ 125 دولارا أمريكيا هذا العام 2022 وصولا إلى قرابة الـ 150 دولار أمريكي بحلول عام 2023 وذلك نتيجة نقص الطاقة الانتاجية من قبل منظمة الأوبك والتي صرحت من قبل أنه ما زالت تنتهج سياسة الحذر في إنتاجها.

المملكة العربية السعودية تفاجئ الجميع بخفض الإنتاج

على الرغم من انتهاء اجتماع منظمة الأوبك بدون أي مفاجآت حيث قررت منظمة الأوبك زيادة انتاج النفط بمعدل 400 مليون برميل على أساس يومي في فبراير كما كان مخططا له في الأساس وذلك نظرا لزيادة الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة على النفط الخام ووصول سعر برميل النفط إلى قرابة الـ 80 دولار في سوق التداول عبر الانترنت وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي 2021، إلا أن المملكة العربية السعودية تفاجئ الجميع بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومي خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام 2022.

من الواضح، أن التخفيضات الإضافية داعمة لـ سوق تداول النفط عبر الإنترنت، لا سيما بالنظر إلى أن هذه التخفيضات الإضافية ذات مغزى. تساعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في تعويض حالة عدم اليقين المتعلقة بـ Covid-19 إلى حد ما خلال الربع الأول من هذا العام ، مع فرض العديد من الدول عمليات إغلاق جديدة أو تمديد عمليات الإغلاق الحالية. من الواضح أن عمليات الإغلاق هذه تشكل مصدر قلق للطلب على النفط وهي بالتأكيد أمر اعترفت به المملكة العربية السعودية باعتباره أحد المخاطر الرئيسية للسوق في التقدم.

فيما يتعلق بالتأثير على الصناعة ، فإن أي إجراء تتخذه منظمة أوبك بلس لدعم الأسعار سيكون بمثابة أخبار مرحب بها لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ، مع زيادة الأسعار التي من المحتمل أن تجعل المنتجين أكثر راحة في زيادة نشاط الحفر.

سياسة العرض والطلب على النفط الخام

عندما يزيد الطلب عن العرض المتاح، ترتفع الأسعار بينما ينتظر العالم وصول إمدادات جديدة إلى السوق. عندما يتباطأ الطلب، بسبب الركود الاقتصادي العالمي أو تباطؤ النمو ، تظل كل هذه القدرة على العرض موجودة. يتم تحمل الكثير من تكلفة جلب النفط إلى السوق مقدمًا ، مع تكاليف إنتاج منخفضة نسبيًا بمجرد حفر جميع الآبار وإنشاء البنية التحتية. وقد يأتي المزيد من الإنتاج مباشرة من المشاريع التي بدأت في أيام ارتفاع الأسعار. لذلك تستمر الشركات في ضخ النفط حتى بعد انخفاض الأسعار ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

إذا استمر العالم في إحراز تقدم في إبقاء معدلات الإصابة بفيروس الكورونا والمتحور الجديد أوميكرون منخفضة ، فإن السعر الحالي البالغ حوالي 80 دولارًا للبرميل هو مقبول بشكل كبير. النمو الفعلي الذي يطابق التوقعات لن يدفع الأسعار إلى الأعلى.

وبالنظر إلى التوقعات السلبية، فإنه مع ارتفاع معدل العدوى أو الوفيات من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة الاقتصاد العالمي ويدفع الأسعار إلى الانخفاض ، على الرغم من أنه ربما لا يصل إلى أدنى مستوياته الوبائية أقل من 20 دولارًا. نطاق الاحتمالات واسع للغاية ، مما يعكس كلاً من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وكذلك الحساسية العالية للأسعار الحالية لتوقعات الاقتصاد. يعتبر السعر الحالي البالغ 80 دولارًا للبرميل تخمينًا وتوقعا منطقيا للسنوات القليلة المقبلة ، ولكن مع حالة من عدم اليقين على نطاق واسع.