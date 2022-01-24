مؤسسة الحبوب توجه نداءً للمستثمرين السعوديين في الخارج

دعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين في الخارج للتأهيل،والمشاركة في مناقصات شراء القمح السنويه المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه تم زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات المملكة من القمح إلى (20%) بدلاً من نسبة (10%) بداية من العام المالي (1443/1444 هـ).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تاتي في إطار جهود المملكة لتحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 24395 بتاريخ 17/4/1443 هـ

وفي هذا الإطار دعت الوزارة الشركات السعودية المستثمرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعي “الوزارة”، والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسمياً وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وللاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب

يرجى زيارة موقعي الوزارة www.mewa.gov.sa

والمؤسسة العامة للحبوب https://www.sago.gov.sa/Import/SuppliersDocs

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات / المستثمرين السعوديين في الخارج، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27/10/1437هـ بشأن تخصيص نسبة من المشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج على أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بدعوة الشركات السعودية المستثمرة في الخارج و المسجلة رسميًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة للاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقًا مع الأسعار التي يؤمن بها القمح من الأسواق العالمية.