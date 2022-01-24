خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق.

وثمن سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال ما أبداه معالي وزير خارجية جمهورية جنوب السودان من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”.

كما جرى خلال الاستقبال التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب السودان، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.