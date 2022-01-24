بيان ناري من #الاتحاد: لن نترك كائناً من كان أن يتهم النادي باتهامات غير صحيحة #فيصل_الخراع

علق نادي الاتحاد على ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين لمستحقاته وما تم تداوله بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك.

وقال في بيان صحفي: “فإننا حرصا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عاد

نؤكد على عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لأحد الصحف المحلية وأنه لا يوجد أية مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجا في البيان المالي الخاص بلجنة

الكفاءة المالية ونستغرب اثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا والدوافع نحو ذلك.

وأضاف: “وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة ولا تمس الموضوع بصلة ونشرها إعلاميا فإننا في دولة تحترم القانون ولدينا قضاء عادل ومرجعية واضحة ولن نترك كائنا من كان أن يتهم النادي باتهامات غير صحيحة وسنتوجه للجهات

الرسمية حفاظا على حقوق النادي”.