أمم أفريقيا.. 8 قتلى و50 جريحاً في تدافع أمام إستاد بالكاميرون

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرح 50 غيرهم، في تدافع خارج ملعب لكرة القدم في الكاميرون، التي تستضيف كأس الأمم الافريقية، وفق وسائل إعلام رسمية.

حاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية، لمشاهدة المباراة بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر.

وعلى الرغم من خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد، بسبب اجراءات كورونا، إلا أن الطاقة الاستيعابية يتم رفعها من 60 الى 80% عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة الكاميرونية: تم تسجيل ثماني وفيات لامرأتين، وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة.

وأضافت الوزارة: الجرحى نقلوا فوراً بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفيات، لكن ازدحام السير أبطأ عملية النقل.

وأشارت: نحو 50 شخصاً أصيبوا في التدافع بينهم شخصان جراحهما متعددة، واثنان آخران إصابتهما خطيرة في الرأس.