تفاصيل: فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم والعمل في الخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة الخطوط الحديدية السعودية.

وذلك في التخصصات التالية: قيادة القطارات -صيانة القاطرات والعربات -صيانة البنية التحتية -الاتصالات والإشارات والتحكم.

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%).

لا تقل درجة اختبار القياس عن (70%) وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وإجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والعمر من (18 – 23) سنة.

ومن ضمن المزايا: التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار).

الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.

الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.

يبدأ التدريب يوم الأحد 03 / 2 / 2022.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: http://srp.edu.sa

ويستمر حتى السبت 2022/2/5.