شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز توفر 271 وظيفة شاغرة، وترغب في شغلها عن طريق نظام المسابقات الوظيفية.

وبينت أن الوظائف المطروحة بعدة مسميات منها “مترجم لغة الإشارة – أخصائي تعقيم – أخصائي علاج تنفسي – أخصائي تخدير – أخصائي أشعة – أخصائي حماية البيئة”.

وأوضحت جهة العمل بهذه الوظائف، ومنها المستشفى الجامعي، وعمادة شؤون الطلاب، وكلية العمارة والتخطيط، مضيفة أن بعض هذه الوظائف متاح للجنسين، والبعض الآخر متاح للنساء فقط أو للذكور فقط.

وحددت الجامعة التخصصات المطلوبة لشغل كل وظيفة، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط كل وظيفة، علماً بأن التقديم متاح الآن وحتى 26 / 6 / 2022 عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.