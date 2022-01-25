إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 355.6 مليونا والوفيات إلى 5.7 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 355 مليونا و632 ألفا و96 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و623 ألفا و218 حالة، فيما تعافى 282 مليونا و304 آلاف و65 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين تسجيل 83340 إصابة جديدة و259 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 24 مليونا و127595 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623356.

وسجلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفا و979 إصابة. كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 6357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1381152 إصابة، منها 82396 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29122 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1269634 حالة.

وسجلت التشيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 30350 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19), وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة جمهورية التشيك.

وأفادت وزارة الصحة التشيكية اليوم، أن البلاد تستعد لتصاعد كبير في الحالات الناجمة عن المتحور الجديد والتي قد تبلغ ذروتها هذا الشهر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105705.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.