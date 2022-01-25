وكيل إمارة منطقة مكة يرعى إتفاقاً لعلاج ١٠٠ متعافٍ من الإدمان

برعاية وكيل إمارة منطقة ⁧‫مكة المكرمة للشؤون التنموية ⁧‫المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي وحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء جمعان بن عتيق الزهراني، وقعت جمعية كفى‬⁩ للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة إتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة ⁧‫عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية‬⁩.

الاتفاقية والتي وقعها رئيس مجلس الأمناء الشيخ صالح بن عبدالله الراجحي

ومدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان بحضور ممثل وكيل الامارة للشؤون التنموية الاستاذ سلطان بن محمد البراق جاءت لعدة أهداف أبرزها دعم المؤسسة لمركز كفى للرعاية والتأهيل بمكة وتكفلهم بعلاج وتأهيل ١٠٠ متعاف من ⁧‫الادمان‬⁩ وتوعية أسرهم.

بالاضافة لإقامة عدد من البرامج والتي تأتي في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال مبادرة تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية.

ومن جهته قدم الحمدان شكره وتقديره لوكيل الامارة على رعايته اتفاقية الشراكة

ولشريك كفى الاستراتيجي مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية على رعايتها ودعمها الغير مستغرب للعمل الخيري ومركز كفى التأهيلي.

وبالختام جرى تكريم راعي الحفل والشريك الاستراتيجي ومدير شرطة العاصمة المقدسة.