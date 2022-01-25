السعودية_والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي

وقت وزراتا السعودية والعراق البوم الثلاثاء، اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين.

قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي، أمس ،إن توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، لإتاحة الربط الكهربائي بين البلدين، حسبما نقل تلفزيون “الإخبارية”.

وأوضح “الغزي”، خلال ملتقى الأعمال السعودي العراقي الذي عُقد بالرياض اليوم، أن المشروع سيعمل على استكمال الربط الكهربائي العربي الشامل، من خلال الربط مع دول الخليج العربي بخلاف دول شمال إفريقيا.

ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقاً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.

وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.