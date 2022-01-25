حفر الباطن: تحويل الرياضة إلى صناعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

نظم مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) بحفرالباطن الملتقى الرياضي الأول بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ومكتب وزارة الرياضة بحفرالباطن

وبمشاركة عدد من الرياضيين أصحاب الخبرة والمستثمرون في الرياضة والإعلاميون الرياضيون للوصول بتوصيات في كل ما يتعلق في تطوير وازدهار الرياضة بالمحافظة ومواصلة بذل الجهود الرامية لمستقبل الرياضة.

ويهدف الملتقي الرياضي الأول بمحافظة حفر الباطن إلى دعم الشراكات مع المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، من خلال مواكبة الخطط في تحويل الرياضة إلى صناعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030.

وبين عضو مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) فيصل الدخيل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود رئيس المجلس التنسيقي لمجلس المسؤولية الاجتماعية للرياضة والرياضيين بالمحافطة.

ولما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة – أيدها الله – ودعمهما غير المحدود لجميع المجالات والأنشطة ومنها القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية الذي أصبح محط أنظار الجميع بالعالم.