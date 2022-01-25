توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب التربية العربي لدول الخليج والجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر”

وقع مكتب التربية مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بجامعة الملك سعود بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن سعد العجمي، وبرعاية المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بناء في المجالات التدريبية والثقافية والتطويرية، وتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في مجالات ذوي الإعاقة وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات المتعددة.

وتنص المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات في مجال ذوي الإعاقة، وفي الدورات التدريبية لتطوير العاملين مهنيا في رعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إقامة برامج إرشادية لتوعية أسرهم، والتعاون في مجال الاستشارات والفعاليات المشتركة في عدة مجالات تخدم ذوي الإعاقة، ونشر البحوث والتأليف والترجمة والمشاركات العلمية حسب المعايير في كل جهة.

وقال المدير العام لمكتب التربية، إن هذه الشراكات تعد فرصة كبيرة للتعاون لتقديم ما هو أفضل لهذه الفئة وتمثل دفعة مهمة لتطوير العمل في مجال التربية الخاصة، مؤكدا على سعي مكتب التربية واستعداده التام للتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة هذه الفئة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية “جستر”، أن هذه المذكرة ستكون مثمرة ومستدامة، ولدى الجمعية العديد من البرامج واللقاءات السنوية والعديد من التوصيات والبحوث التي تخدم رسالة التربية الخاصة وستكون مجالات للتعاون مع برامج وفعاليات المكتب.