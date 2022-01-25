الصغرى تصل إلى -4.. كتلة هوائية باردة تضرب هذه المناطق بدءا من الغد

توقع المركز الوطني للأصاد، تأثر بعض المناطق بالمملكة بكتلة هوائية باردة بدءا من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل، يصاحبها انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.

وتوقع المركز، أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 تحت الصفر إلى صفر درجة مئوية، فيما يزداد التبريد من الخميس إلى السبت، لتصل درجات الحرارة الصغري ما بين -4 إلى -2.

فيما يمتد تأثير الانخفاض في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية والرياض، لتصل درجات الحرارة الصغري ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية.

كما توقع المركز، أن يتكون الصقيع على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، ابتداء من غد الأربعاء، بينما يمتد تأثيره يومي الجمعة والسبت ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الشرقية والرياض.

وأوضح المركز، أن الكتلة الهوائية الباردة من المتوقع أن يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة يومي الأربعاء والخميس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك “جبل اللوز، علقان”، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية “طريف، القريات، طبرجل”.