“التسوية الودية بالرياض” تنهي دعوى جماعية ضد شركة مقاولات وتسترد أكثر من 23 مليون ريال

تمكن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعبة بالمنطقة، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 117 عاملاً من الجنسية السعودية وبعض الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمّالية وصرف حقوقهم المالية من مكافأة نهاية خدمة وأجور متأخرة وبدل إجازات غير مستعملة من إحدى شركات المقاولات بمبلغ يتجاوز الـ 23 مليون ريال، بعد الوصول إلى حل ودي وصلح من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح المدير العام للفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، أو المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، أو المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.