طقس_اليوم: هطول أمطار قد تكون ثلجية على تبوك والشمالية والجوف #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة نهاراً وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.