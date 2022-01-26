ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. عيار 21 عند 195.15 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، لكافة العيارات وسط هدوء في البيع والشراء.

سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، 223.03 ريال (59.45 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، 195.15 ريال (52.02 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إلى 167.27 ريال (44.59 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأربعاء، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 130.10 ريال (34.68 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، نحو 6936 ريالا (1849 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، نحو 1561 ريالا (416.18 دولار).

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلة مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 1852.65 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.