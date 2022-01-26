تراجع #أسعار_النفط.. و #برنت إلى 88 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعا مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.27٪ إلى 87.96 دولارا للبرميل، في الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.2٪ في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.42٪، إلى 85.24 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت بنسبة 2.8٪ يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي خططه لرفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية إلى حوالي 9 تريليونات دولار.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تقلص الإمدادات بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا والمخاوف بشأن الصراع في اليمن.