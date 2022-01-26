الكويت: 6 ضوابط لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، أمس (الثلاثاء)، قراراً يضع 6 ضوابط لالتحاق المرأة الكويتية بالخدمة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن القرار يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.

وتضمنت الضوابط: موافقة ولي أمر المرأة أو زوجها، والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، وأن يقتصر عملها في الجيش على التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.

كما شملت الضوابط عدم قيام المرأة بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية، وعدم حمل السلاح، وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.