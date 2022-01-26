إصابات #كورونا العالمية 358.2 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2ر358 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 358 مليونا و 287 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 614 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 850 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.386.348 إصابة، منها 86.124 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29.137 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.271.087 حالة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795 بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105749 .

وقالت اللجنة في بيان إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.